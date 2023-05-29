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На Херсонщині окупаційна “влада” під різними приводами виїжджає до Криму – Гуменюк

російські окупанти
Фото: Getty Images

Так звана “влада” Херсонської області, тікаючи, намагається об’їхати Кримський міст, та знайти більш менш безпечні шляхи.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що поступово “влада” намагається ретируватися з півострова під різними приводами, використовуючи:

  • сімейні особливості,
  • внутрішньосімейні причини,
  • супроводжуючи близьких,
  • супроводжуючи дітей.

– Намагаються виїжджати та вивозити документи. Це триватиме ще якийсь період часу, тому що вся “влада” одразу виїхати не може, а такими короткими перебіжками й, на їхню думку, дещо непомітно просочуватися туди за поребрик вони намагаються, – пояснила вона.

Проте активність спостерігається як на Кримському мосту, так і на маршрутах, які передбачають материкове прямування.

– Це свідчить про те, що не всі довіряють безпеці Кримського мосту і намагаються їхати в об’їзд, – додала вона.

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Гуменюк зауважила, що окупаційна “адміністрація” області на чолі з колишнім Херсонським міським головою Володимиром Сальдо, так само швидко переміщуються, як загалом окупаційна “влада” та війська.

– У більшості випадків вони намагаються базуватися в районних центрах, зокрема Скадовськ, але з нього вони вже переїхали, можна сказати, остаточно. Тому що останнім часом там вони не фігурують. Тяжіють вони ближче до Генічеська, але час від часу переїжджають і в інші місця дислокації, зокрема використовуючи рекреаційну зону, – каже вона.

Війна в Україні, Крим, Російська агресія, Херсонська область
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