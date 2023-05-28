Принципиальное решение принято: Резников об обучении украинских пилотов на F-16

Принципиальное решение о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16 принято.

Об этом в эфире телемарафона Єдиних новин сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Принципиальное решение о начале обучения (на F-16, — Ред.) принято. Дальше уже работа. Так же было одно время начало обучения на артиллерийских системах 155 мм, на системах залпового огня, бронированных машинах и танках или на системах Patriot. Соответственно после того, как обучение завершается, уже параллельно готовятся системы и базы. Поэтому вопрос сегодня принципиально стоит, когда будут готовы противовоздушные силы к применению этих самолетов, – отметил он.

На вопрос по поставкам и количеству истребителей министр обороны отвечать отказался.

Ранее в Воздушных силах рассказали, какие цели не способны сбивать истребители F-16.

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