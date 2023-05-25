В Воздушных силах рассказали, какие цели не способны сбивать истребители F-16

Истребители F-16 не смогут работать против баллистических целей, но хорошо справятся с крылатыми ракетами типа Х-101, Калибр и дронами-камикадзе.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Истребитель F-16 не сможет работать против баллистических целей. Баллистика – это совсем другая история. Баллистика – это ракета, которая падает на большой скорости вниз. Поэтому здесь нужны именно такие средства, как Patriot SAMP-T, у которых ракеты способны бороться с баллистикой. F-16 будет защищать наше воздушное пространство от таких крылатых ракет, как Х-101, Калибр, от дронов-камикадзе. Он будет делать это чрезвычайно эффективно там, где больше всего это нужно делать, — отметил он.

Кроме того, Игнат сообщил, что F-16 смогут завоевать преимущество в воздухе, поскольку российская авиация пока что имеет преимущество по количеству и по технологиям.

– Поэтому преимущество в воздухе на оккупированных территориях – это действительно ключевой вопрос, который поможет нашим наземным войскам вести как наступательные, так и оборонительные действия, – добавил он.

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