Принципове рішення прийнято: Резніков про навчання українських пілотів на F-16
Принципове рішення про початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 прийнято.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
– Принципове рішення про початок навчання (на F-16, – Ред.) прийнято. Далі вже робота. Так само було у свій час початок навчання на артилерійських системах 155 мм, на системах залпового вогню, броньованих машинах та танках або на системах Patriot. Відповідно після того, як навчання завершується далі вже паралельно готуються системи та бази. Тож питання сьогодні принципово стоїть, коли будуть готові протиповітряні сили до застосування цих літаків, – зазначив він.
На питання щодо поставок та кількості винищувачів міністр оборони відповідати відмовився.
Раніше у Повітряних силах розповіли, які цілі не здатні збивати винищувачі F-16.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко