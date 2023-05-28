Принципове рішення прийнято: Резніков про навчання українських пілотів на F-16

Принципове рішення про початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16 прийнято.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Принципове рішення про початок навчання (на F-16, – Ред.) прийнято. Далі вже робота. Так само було у свій час початок навчання на артилерійських системах 155 мм, на системах залпового вогню, броньованих машинах та танках або на системах Patriot. Відповідно після того, як навчання завершується далі вже паралельно готуються системи та бази. Тож питання сьогодні принципово стоїть, коли будуть готові протиповітряні сили до застосування цих літаків, – зазначив він.