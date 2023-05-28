Шведские Gripen или F-16: что лучше защитит небо Украины

Шведские истребители Gripen не смогут заменить безопасность в небе так, как это сделают американские самолеты F-16.

Об этом заявил военный обозреватель Алексей Гетьман в эфире телемарафона Единые новости.

Ведущие спросили эксперта, какой из самолетов больше подходит для Украины в условиях российско-украинской войны — Gripen или F-16.

— Gripen это нормальный самолет, но как можно сравнивать самолеты, в чем он лучше, — начал Алексей Гетьман.

По словам эксперта, Gripen, как и F-16 — эффективен против российских истребителей.

А способность Gripen садиться на коротких взлетно-посадочных полосах не перекрывает способности американского истребителя в воздухе.

— Gripen раз в 15, если не в 20, меньше, чем F-16. И этот самолет он исключительно может работать против самолетов вооруженных сил РФ. F-16 может работать как истребитель, как штурмовик, как легкий бомбардировщик и как средство противовоздушной обороны. Поэтому Gripen неплохой самолет, но нам нужна многофункциональная платформа, которая может использовать несколько типов оружия, — сказал он.

Алексей Гетьман говорит, что количество оружия, которое может использовать американский истребитель, превосходит Gripen в разы.

— Для определенных целей очень неплохо было бы использовать Gripen, как дополнение к F-16, но F-16 — это базовый самолет, — сказал эксперт.

Перед этим министр обороны Швеции заявил, что украинские пилоты смогут пройти базовую подготовку на истребителях Gripen.

Напомним, президент США Джо Байден принял на конференции G7 решение о начале обучения украинских пилотов на F-16 и потенциальных поставок этих истребителей Украине.

В то же время эксперты считают, что боевая воздушная мощь F-16 зависит от технологий, которые будут установлены на эти американские истребители, поэтому для Украины при поставках указанных самолетов есть риски.

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