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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Шведські Gripen чи F-16: що краще захистить небо України

Шведські Gripen чи F-16: що краще захистить небо України
Фото: Getty Images

Шведські винищувачі Gripen не зможуть замінити безпеку в небі так, як це зроблять американські літаки F-16.

Про це заявив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ведучі запитали експерта, який з літаків більше підходить для України в умовах російсько-української війни – Gripen чи F-16.

– Gripen це нормальний літак, але як можна порівнювати літаки, в чому він кращий, – почав Олексій Гетьман.

За словами експерта, Gripen, як і F-16 – ефективний проти російських винищувачів.

А здатність Gripen сідати на коротких злітно-посадкових смугах не перекриває спроможності американського винищувача у повітрі.

– Gripen разів в 15, якщо не у 20, менше, ніж F-16. І цей літак він виключно може працювати проти літаків збройних сил РФ. F-16 може працювати як винищувач, як штурмовик, як легкий бомбардувальник і як засіб протиповітряної оборони.

Тому Gripen непоганий літак, але нам потрібна багатофункціональна платформа, яка може використовувати декілька типів зброї, – сказав він.

Олексій Гетьман каже, що кількість зброї, яку може використовувати американський винищувач, переважає Gripen в рази.

– Для певних цілей дуже непогано було б використовувати Gripen, як додаток до F-16, але F-16 – це базовий літак, – сказав експерт.

Перед цим міністр оборони Швеції заявив, що українські пілоти зможуть пройти базову підготовку на винищувачах Gripen.

Нагадаємо, президент США Джо Байден ухвалив на конференції G7 рішення про початок навчання українських пілотів на F-16 та потенційних поставок цих винищувачів Україні.

Водночас експерти вважають, що бойова повітряна міць F-16 залежить від технологій, які будуть встановлені на ці американські винищувачі, тому для України при поставках зазначених літаків є ризики.

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авіація РФ, Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України
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