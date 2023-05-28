Любимое оружие Путина: Том Купер объяснил, почему россияне били Кинжалами по Украине

4 мая 2023 года российский диктатор Владимир Путин приказал нанести удар по Киеву одним из своих любимых видов оружия.

Именно тем видом, в разработку которого он позволил “высшим органам” инвестировать значительные средства — это был МиГ-31К, вооруженный Кинжалом.

Военный аналитик Том Купер отмечает, что сама цель удара не имела большого значения, это была “акция демонстративного характера”.

— Тот Кинжал был сбит. Вероятно, в действии, в течение которого один из украинских МИМ-104F (он же PAC-3CRI) был активен лишь 60-120 секунд. Едва достаточно, чтобы российские средства ELINT (электронная разведка) и SIGINT (радиоэлектронная разведка) зафиксировали его активность, однако не достаточно, чтобы должным образом отследить и установить его точное местонахождение. Очевидно, это гораздо сложнее, чем просто осуществить “доставку” одного Кинжала в Киев, — написал Купер.

Поэтому было приказано нанести новый, гораздо более мощный и лучше скоординированный удар.

Он должен был включать дешевые высокоточные управляемые Shahed-131/136 и старые крылатые ракеты Х-55 — все они должны были служить приманкой, чтобы заставить интегрированную систему противовоздушной обороны включить не только свои радары раннего предупреждения, но и все новые ЗРК.

— В целом шесть Кинжалов и по меньшей мере три Искандеры-М и С-300 должны были быть выпущены примерно во время приближения Шахедов и крылатых ракет к Киеву. Украинская противовоздушная оборона находится в полной боевой готовности, а значит, ее радиолокационные системы активны, что позволяет триангуляцию позиции МИМ-104F. Целью было уничтожить этот ЗРК, разбить его на куски. Конечно, вся акция тщательно контролировалась ГРУ и каждый электронный сигнал тщательно фиксировался, — пояснил Купер.

Аналитик отметил, что все ЗРК украинских сил, задействованные во время атаки, в следующие 2 минуты после завершения авиаудара уже переразвертывались на новых позициях.

— Вот почему по всей Украине так тщательно арестовывают людей, которые обнародуют видео, снятые во время активности зенитно-ракетных комплексов ВС ВСУ. Ведь каждый отрывок разведданных важен, независимо от того, какую информацию он содержит или кто ее раскрыл, — добавил Купер.

Напомним, что 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук официально подтвердил первый случай уничтожения ракеты Х-47 Кинжал из зенитно-ракетного комплекса Patriot. Это произошло в ночь на 4 мая в небе Киевской области.

В ночь на 16 мая силы ПВО сбили уже шесть Кинжалов.

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