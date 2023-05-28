Улюблена зброя Путіна: Том Купер пояснив, чому росіяни били Кинджалами по Україні

4 травня 2023 року російський диктатор Володимир Путін наказав завдати удару по Києву одним зі своїх улюблених видів зброї.

Саме тим видом, у розробку якого він дозволив “вищим органам” інвестувати значні кошти – це був МіГ-31К, озброєний Кинджалом.

Військовий аналітик Том Купер зазначає, що сама мета удару не мала великого значення, це була “акція демонстративного характеру”.

– Той Кинджал був збитий. Ймовірно, в дії, протягом якої один з українських МІМ-104F (він же PAC-3CRI) був активний лише 60-120 секунд. Заледве достатньо, щоби російські засоби ELINT (електронна розвідка) і SIGINT (радіоелектронна розвідка) зафіксували його активність, однак не достатньо, аби належним чином відстежити та встановити його точне місцезнаходження. Очевидно, це набагато складніше, ніж просто здійснити “доставку” одного Кинджалу до Києва, – написав Купер.

Тому було наказано нанести новий, набагато потужніший і краще скоординований удар.

Він мав включати дешеві високоточні керовані Shahed-131/136 й старі крилаті ракети Х-55 – всі вони мали слугувати приманкою, аби змусити інтегровану систему протиповітряної оборони включити не тільки свої радари раннього попередження, але й усі нові ЗРК.

– Загалом шість Кинджалів і щонайменше три Іскандери-М та С-300 мали бути випущені приблизно під час наближення Шахедів та крилатих ракет до Києва. Українська протиповітряна оборона перебуває в повній бойовій готовності, а отже, її радіолокаційні системи активні, що дозволяє тріангуляцію позиції МІМ-104F. Метою було знищити цей ЗРК, розбити його на шматки. Звичайно, вся акція ретельно контролювалася ГРУ та кожен електронний сигнал ретельно фіксувався, – пояснив Купер.

Аналітик наголосив, що всі ЗРК українських сил, задіяні під час атаки, в наступні 2 хвилини після завершення авіаудару уже перерозгортались на нових позиціях.

– Ось чому по всій Україні так ретельно заарештовують людей, котрі оприлюднюють відео, зняті під час активності зенітно-ракетних комплексів ПС ЗСУ. Адже кожен уривок розвідданих важливий, незалежно від того, яку інформацію він містить або хто її розкрив, – додав Купер.

Нагадаємо, що 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук офіційно підтвердив перший випадок знищення ракети Х-47 Кинджал із зенітно-ракетного комплексу Patriot. Це сталося в ніч на 4 травня у небі Київської області.

В ніч на 16 травня сили ППО збили вже шість Кинджалів.

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