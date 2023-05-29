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Бедрак Виктория, редактор ленты

Над Львовской областью сбили вражескую ракету, есть повреждения — глава ОВА

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В ночь на понедельник, 29 мая, во время массированного удара РФ по Украине одна из вражеских ракет долетела до Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, украинским защитникам удалось ее сбить над Золочевским районом.

— Обломки упали на деревянную хозяйственную постройку, здание сгорело. Сгорел также трактор, который был рядом. Пострадавших, к счастью, нет. На месте падения обломков возникла воронка, — говорится в сообщении.

Козицкий отметил, что в других районах области эта ночь была спокойной.

29 мая ночью РФ снова нанесла массированный удар по городам Украины.

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Источник: Максим Козицкий

Война в Украине, Львовская область
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