Над Львівщиною збили ворожу ракету, є пошкодження – глава ОВА
У ніч на понеділок, 29 травня, під час масованого удару РФ по Україні одна з ворожих ракет долетіла до Львівської області.
Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.
За його словами, українським захисникам вдалося її збити над Золочівським районом.
– Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва, – йдеться у повідомленні.
Козицький зазначив, що в інших районах області ця ніч була спокійною.
29 травня вночі РФ знову завдала масованого удару по містах України.
Джерело: Максим Козицький
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко