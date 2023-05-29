Над Львівщиною збили ворожу ракету, є пошкодження – глава ОВА

У ніч на понеділок, 29 травня, під час масованого удару РФ по Україні одна з ворожих ракет долетіла до Львівської області.

Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, українським захисникам вдалося її збити над Золочівським районом.

– Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва, – йдеться у повідомленні.

Козицький зазначив, що в інших районах області ця ніч була спокійною.

29 травня вночі РФ знову завдала масованого удару по містах України.

Джерело: Максим Козицький

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