Подготовка наступательных бригад, поставки ракет и ПВО: Зеленский снова собрал Ставку

В понедельник, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Его участники рассмотрели три ключевых вопроса.

Об этом глава государства проинформировал в своих соцсетях.

– Только что завершил Ставку. Важные вопросы. Важные решения. Главное – сроки. А самое главное – относительно сроков есть ответы, – отметил Зеленский.

Участники заседания обсудили:

1. Ситуацию на фронте. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский доложили об общей оперативной ситуации и отдельных направлениях.

2. Второй вопрос касался комплектования новых наступательных бригад, а также обеспечения быстрой логистики на фронте. Были заслушаны доклады представителей Министерства обороны, Мининфраструктуры и Министерства по стратегическим отраслям промышленности.

3. Третий вопрос касался новых контрактов на поставку дополнительных ракет. Присутствующие также обсудили дополнительные средства противовоздушной обороны, проанализировали работу ПВО за последние дни и дали оценку ущерба, причиненного обстрелами РФ.

Зеленский уточнил, что по всем пунктам были приняты решения.

Предыдущее заседание Ставки прошло 26 мая. Владимир Зеленский созвал его после ракетной атаки РФ на город Днепр.

Источник: Telegram Владимира Зеленского

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