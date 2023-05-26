После атаки на Днепр Зеленский созвал Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки в пятницу, 26 мая.
В Telegram глава государства сообщил, что заслушал оперативную ситуацию на фронте и по отдельным направлениям от командующих ОСГВ.
— Члены Ставки подробно рассмотрели темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления. Проанализировали перспективы наращивания отечественного производства дефицитных боеприпасов, — отметил президент.
Кроме того участники Ставки обсудили последние воздушные удары врага по нашим городам и как сделать защиту от них более эффективной.
Напомним, утром 26 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, попав в ветклинику и поликлинику. По свидетельствам местных жителей, после прилета в небо поднялся густой дым.
По состоянию на 17:30 сообщалось о двух погибших и трех пропавших без вести в результате атаки оккупантов. Еще 31 человек получил ранения. Спасательно-поисковые работы продолжаются.
Источник: Владимир Зеленский
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко