После атаки на Днепр Зеленский созвал Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки в пятницу, 26 мая.

В Telegram глава государства сообщил, что заслушал оперативную ситуацию на фронте и по отдельным направлениям от командующих ОСГВ.

— Члены Ставки подробно рассмотрели темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления. Проанализировали перспективы наращивания отечественного производства дефицитных боеприпасов, — отметил президент.

Кроме того участники Ставки обсудили последние воздушные удары врага по нашим городам и как сделать защиту от них более эффективной.

Напомним, утром 26 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, попав в ветклинику и поликлинику. По свидетельствам местных жителей, после прилета в небо поднялся густой дым.

По состоянию на 17:30 сообщалось о двух погибших и трех пропавших без вести в результате атаки оккупантов. Еще 31 человек получил ранения. Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Источник: Владимир Зеленский

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