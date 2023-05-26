Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Удовлетворит потребности двух эшелонов обороны: что известно о ЗРК NASAMS
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
Россия атакует Украину ракетами Х-101: что известно о снаряде, характеристики и дальность действия
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

После атаки на Днепр Зеленский созвал Ставку

После атаки на Днепр Зеленский созвал Ставку
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки в пятницу, 26 мая.

В Telegram глава государства сообщил, что заслушал оперативную ситуацию на фронте и по отдельным направлениям от командующих ОСГВ.

— Члены Ставки подробно рассмотрели темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления. Проанализировали перспективы наращивания отечественного производства дефицитных боеприпасов, — отметил президент.

Кроме того участники Ставки обсудили последние воздушные удары врага по нашим городам и как сделать защиту от них более эффективной.

Напомним, утром 26 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, попав в ветклинику и поликлинику. По свидетельствам местных жителей, после прилета в небо поднялся густой дым.

По состоянию на 17:30 сообщалось о двух погибших и трех пропавших без вести в результате атаки оккупантов. Еще 31 человек получил ранения. Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Источник: Владимир Зеленский

Война в Украине, Владимир Зеленский
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Родители скрывают от эвакуации: сколько детей до сих пор остаются в Бахмуте и Авдеевке
Евакуація дітей
Это чисто зверство: Зеленский планирует договориться о новых системах ПВО после удара РФ по Днепру
После атаки на Днепр Зеленский созвал Ставку
Юсов объяснил, что означает “Путин – цель №1 для Украины”
володимир путін
В Генштабе считают очень высокой вероятность нанесения новых ракетных ударов – сводка
После атаки на Днепр Зеленский созвал Ставку
Будет говорить об Украине: Блинкен отправится с визитом в Швецию, Норвегию и Финляндию
Ентоні Блінкен
Видео
ЗРК Стрела-10: как советский комплекс стоит на страже Украины

Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (26.05.2023)
После атаки на Днепр Зеленский созвал Ставку
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (26.05.2023)
После атаки на Днепр Зеленский созвал Ставку
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (26.05.2023)
После атаки на Днепр Зеленский созвал Ставку
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (26.05.2023)
После атаки на Днепр Зеленский созвал Ставку
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь