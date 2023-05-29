Підготовка наступальних бригад, постачання ракет та ППО: Зеленський знову зібрав Ставку

У понеділок, 29 травня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Його учасники розглянули три ключові питання.

Про це глава держави поінформував у своїх соцмережах.

– Щойно завершив Ставку. Важливі питання. Важливі рішення. Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді, – зазначив Зеленський.

Учасники засідання обговорили:

1. Ситуацію на фронті. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський доповіли щодо загальної оперативної ситуації та окремих напрямків.

2. Друге питання стосувалося комплектування нових наступальних бригад, а також забезпечення швидкої логістики на фронті. Були заслухані доповіді представників Міністерства оборони, Мінінфраструктури та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

3. Третє питання стосувалося нових контрактів на постачання додаткових ракет. Присутні також обговорили додаткові засоби протиповітряної оборони, проаналізували роботу ППО за останні дні та дали оцінку завданої обстрілами РФ шкоди.

Зеленський уточнив, що за всіма пунктами було ухвалено відповідні рішення.

Попереднє засідання Ставки відбулося 26 травня. Володимир Зеленський скликав його після ракетної атаки РФ на місто Дніпро.

Джерело: Telegram Володимира Зеленського

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