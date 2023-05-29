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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Повлиять на ситуацию и кое-что доказать: Подоляк о мотиве ракетного террора РФ

Повлиять на ситуацию и кое-что доказать: Подоляк о мотиве ракетного террора РФ
Фото: Офис президента

Россия своим ракетным террором Киева и украинских городов хочет повлиять на ситуацию, напугать, в частности психологически, и доказать, что имеет ресурсы и возможности.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона Єдині новини во время разговора с ведущим Вадимом Карпьяком.

Подоляк считает, что россияне продолжат ракетные обстрелы из остатков того, что они имеют.

— Безусловно, они будут это делать. Остатки ракет, что у них есть, а еще определенное количество они изготавливают. Именно остатки они будут тратить безотносительно ко всему исключительно на столичный регион. Для чего? Чтобы повлиять на ситуацию, напугать, психологически повлиять, доказать, что у них есть ресурсы, возможности и т. д., — сказал он.

По его словам, так Россия может также подталкивать к различного вида “мирным инициативам”, формат которых абсолютно устраивает Москву.

— Чтобы в конце концов сказать: Смотрите, там же есть “мирные инициативы”. Или мы вас будем драконить и убивать, или вы примите те или иные “инициативы”, о которых они сами постоянно говорят: китайская, африканская, ватиканская, бразильская, — говорит Подоляк.

Он добавил, что россияне повторяют эти “инициативы”, потому что там звучит следующее: немедленно остановить огонь и одновременно оставить Россию там, где она находится. Подоляк добавил, что россияне “живут в мире розовых пони”.

По словам Подоляка, сейчас у России одна конкретная цель — не проиграть войну как таковую. Соответственно им не нужно наступательных действий Украины. Для этого им надо психологически повлиять на Украину и на наших партнеров.

На Украину Москва пытается влиять ракетными атаками, а на европейцев и американцев — различными публикациями относительно Украины в НАТО и затяжной войны.

Днем 29 мая российские террористы выпустили по Украине 11 ракет Искандер, среди которых были баллистические. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.

В ночь на 29 мая оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации с Каспийского моря и иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. Работу нашей противовоздушной обороны было слышно как минимум в шести областях и в столице.

Война в Украине, Михаил Подоляк, Ракетные удары России, Російська агресія, тероризм
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