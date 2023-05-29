Повпливати на ситуацію та дещо довести: Подоляк про мотив ракетного терору РФ

Росія своїм ракетним терором Києва та українських міст хоче повпливати на ситуацію, налякати, зокрема психологічно, та довести, що має ресурси та спроможності.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону Єдині новини під час розмови з ведучим Вадимом Карп’яком.

Подоляк вважає, що росіяни продовжать ракетні обстріли із залишків того, що вони мають.

— Безумовно, вони будуть це робити. Залишки ракет, що в них є, а ще певну кількість вони виготовляють. Саме залишки вони будуть витрачати безвідносно до всього лише на столичний регіон. Для чого? Щоб повпливати на ситуацію, налякати, психологічно повпливати, довести, що в них є ресурси, спроможності тощо, – сказав він.

Так Росія може також підштовхувати до різного виду “мирних ініціатив”, формат яких абсолютно влаштовує Москву.

— Щоб врешті-решт сказати: Дивіться, там же є “мирні ініціативи”. Або ми вас будемо драконити і вбивати, або ви прийміть ті чи інші “ініціативи”, про які вони самі постійно говорять: китайська, африканська, ватиканська, бразильська, – каже Подоляк.

Він додав, що росіяни повторюють ці “ініціативи”, бо там звучить таке: негайно зупинити вогонь й одночасно залишити Росію там, де вона перебуває. Подоляк додав, що росіяни “живуть у світі рожевих поні”.

За його словами, зараз у Росії одна конкретна ціль – не програти війну як таку. Відповідно їм не потрібно наступальних дій України. Для цього їм треба психологічно повпливати на нас та наших партнерів.

На Україну Москва намагається впливати ракетними атаками, а на європейців та американців – різними публікаціями щодо України в НАТО та затяжної війни.

Вдень 29 травня російські терористи випустили по Україні 11 ракет Іскандер, серед яких були балістичні. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено.

В ніч проти 29 травня окупанти атакували Україну крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації з Каспійського моря та іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. Роботу нашої протиповітряної оборони було чути щонайменше у шести областях та в столиці.

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