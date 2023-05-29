Ночью РФ запустила дроны и ракеты по шести областям и Киеву. Что известно о массированной атаке

Этой ночью российский враг атаковал Украину крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации с Каспийского моря и иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131. Работу нашей противовоздушной обороны было слышно как минимум в шести областях и в столице.

Факты ICTV рассказывают, где этой ночью было неспокойно.

В Киеве прозвучали взрывы

Как сообщил Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации (КГВА), ночью враг выпустил по Киеву иранские беспилотники Shahed, а из района Каспия бомбардировщики ТУ-95МС запустили крылатые ракеты Х-101/555.

В целом наша ПВО уничтожила более 40 воздушных целей. Ударов по Киеву не допущено. Однако из-за падения обломков в Подольском районе пробило крышу жилого дома. К счастью, без жертв.

Это уже 15-я воздушная атака на Киев с начала мая.

Атака на Київщину

С 00:31 до 05:00 в области звучала воздушная тревога. Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все воздушные цели.

В результате атаки есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах Киевской области. Погибших и пострадавших нет.

В Одессе прогремели взрывы

Ночью над Одесской областью Силы обороны уничтожили вражеский ударный дрон Shahed, обломки которого упали на территории портовой инфраструктуры.

По словам Сергея Братчука, представителя Одесской ОГА, в результате попадания обломков беспилотника в портовую инфраструктуру вспыхнул пожар. Его оперативно потушили.

Взрывы во Львовской области

Во время ночной воздушной атаки одна из ракет долетела и до Львовской области. Защитникам из Воздушного командования Запад удалось сбить ее над Золочевским районом. Обломки упали на деревянную хозяйственную постройку, здание сгорело. Сгорел также трактор, который находился рядом.

Пострадавших нет.

Отработка ПВО в Винницкой области

Как сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, Силы обороны в области отработали воздушные цели. Все службы работают.

Взрывы на Полтавщине

Председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин, ночью в небе над областью противовоздушная оборона сбила две крылатые ракеты и БпЛА. По состоянию на утро сообщений о разрушениях не поступало.

В Хмельницкой области — громко

Ночью в Хмельницкой области прогремели взрывы.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российский враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.

С северного и южного направлений противник атаковал дронами Shahed-136/131. Всего — около 35 ударных беспилотников.

За ночь защитники неба уничтожили 67 воздушных целей:

37 крылатых ракет Х-101/Х-555;

29 ударных БпЛА Shahed-136/131;

1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

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