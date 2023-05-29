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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Рада затвердила 50-річні санкції проти Ірану

Іран
Фото: Depositphotos

Верховна Рада України погодила запровадження санкцій проти Ірану на 50 років.

За відповідний проєкт постанови № 9333 проголосували 328 народних депутатів.

Тим самим вони затвердили рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня, яке передбачає застосування секторальних економічних та інших санкцій до Ісламської Республіки Іран.

Проєкт постанови вніс до ВР президент Володимир Зеленський.

Санкції проти Ірану передбачають:

  • заборону торговельних операцій з резидентами Ірану (йдеться як про товари, так і послуги);
  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану через територію України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
  • запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України;
  • заборону на передання технологій, прав на об’єкти інтелектуальної власності;
  • заборону на інвестиції в Ісламську Республіку Іран;
  • зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (зокрема переказів, розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ірану;
  • заборону на здійснення Національним банком України реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент Ірану.

Ефективність виконання санкцій будуть моніторити Кабінет міністрів, Служба зовнішньої розвідки, Служба безпеки України, Національний банк.

Постанова набирає чинності з дня ухвалення. Санкції проти Ірану має ввести в дію своїм указом Володимир Зеленський. Наразі на сайті Офісу президента цього указу немає.

Як відомо, Іран є однією з небагатьох країн, яка підтримала РФ у повномасштабній агресії проти України. Тегеран, зокрема, постачає Росії дрони-камікадзе Shahed (Шахед), якими окупанти атакують мирні населені пункти.

За даними Білого дому, Іран надав РФ понад 400 дронів із серпня 2022 року.

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Джерело: Верховна Рада
Іран, Війна в Україні, Верховна Рада, Володимир Зеленський, РНБО, санкції
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