Рада затвердила 50-річні санкції проти Ірану

Верховна Рада України погодила запровадження санкцій проти Ірану на 50 років.

За відповідний проєкт постанови № 9333 проголосували 328 народних депутатів.

Тим самим вони затвердили рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня, яке передбачає застосування секторальних економічних та інших санкцій до Ісламської Республіки Іран.

Проєкт постанови вніс до ВР президент Володимир Зеленський.

Санкції проти Ірану передбачають:

заборону торговельних операцій з резидентами Ірану (йдеться як про товари, так і послуги);

повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану через територію України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України;

заборону на передання технологій, прав на об’єкти інтелектуальної власності;

заборону на інвестиції в Ісламську Республіку Іран;

зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (зокрема переказів, розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ірану;

заборону на здійснення Національним банком України реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент Ірану.

Ефективність виконання санкцій будуть моніторити Кабінет міністрів, Служба зовнішньої розвідки, Служба безпеки України, Національний банк.

Постанова набирає чинності з дня ухвалення. Санкції проти Ірану має ввести в дію своїм указом Володимир Зеленський. Наразі на сайті Офісу президента цього указу немає.

Як відомо, Іран є однією з небагатьох країн, яка підтримала РФ у повномасштабній агресії проти України. Тегеран, зокрема, постачає Росії дрони-камікадзе Shahed (Шахед), якими окупанти атакують мирні населені пункти.

За даними Білого дому, Іран надав РФ понад 400 дронів із серпня 2022 року.

Джерело : Верховна Рада

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