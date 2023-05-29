Рада затвердила 50-річні санкції проти Ірану
Верховна Рада України погодила запровадження санкцій проти Ірану на 50 років.
За відповідний проєкт постанови № 9333 проголосували 328 народних депутатів.
Тим самим вони затвердили рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня, яке передбачає застосування секторальних економічних та інших санкцій до Ісламської Республіки Іран.
Проєкт постанови вніс до ВР президент Володимир Зеленський.
Санкції проти Ірану передбачають:
- заборону торговельних операцій з резидентами Ірану (йдеться як про товари, так і послуги);
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану через територію України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
- запобігання виведенню капіталів резидентами Ірану за межі України;
- заборону на передання технологій, прав на об’єкти інтелектуальної власності;
- заборону на інвестиції в Ісламську Республіку Іран;
- зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (зокрема переказів, розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ірану;
- заборону на здійснення Національним банком України реєстрації міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент Ірану.
Ефективність виконання санкцій будуть моніторити Кабінет міністрів, Служба зовнішньої розвідки, Служба безпеки України, Національний банк.
Постанова набирає чинності з дня ухвалення. Санкції проти Ірану має ввести в дію своїм указом Володимир Зеленський. Наразі на сайті Офісу президента цього указу немає.
Як відомо, Іран є однією з небагатьох країн, яка підтримала РФ у повномасштабній агресії проти України. Тегеран, зокрема, постачає Росії дрони-камікадзе Shahed (Шахед), якими окупанти атакують мирні населені пункти.
За даними Білого дому, Іран надав РФ понад 400 дронів із серпня 2022 року.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко