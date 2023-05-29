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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Россия имеет прямой путь поставок дронов и оружия из Ирана — CNN

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Иран имеет возможность поставлять в РФ оружие, в том числе дроны Shahed, по Каспийскому морю. Оно обеспечивает прямой путь между странами.

Об этом сообщает CNN.

Эксперты отмечают, что по мере усиления сотрудничества между Москвой и Тегераном каспийский маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые Кремль закупил у Ирана для поддержки агрессии против Украины.

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По мониторинговым данным, суда в регионе все чаще становятся “темными”, что говорит о растущем стремлении скрыть перемещение товаров.

В 2022 году данные Lloyd’s List Intelligence выявили сентябрьский всплеск количества пробелов в данных слежения за судами на Каспии. Это случилось вскоре после того, как Киев и Вашингтон заявили, что прошлым летом Москва купила беспилотники у Тегерана.

Прошлой осенью выросло использование Россией иранских беспилотников, в том числе против критически важной энергетической инфраструктуры в Украине.

— Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море из-за граничащих стран — у них нет возможности или мотива запрещать такого рода обмены, — заявляет ведущий аналитик разведки в компании по безопасности EOS Risk Group Мартин Келли.

Отмечается, что Азербайджан, Туркменистан и Казахстан являются другими странами с портами на Каспийском море, и, как отмечает аналитик, это является “идеальная среда для того, чтобы эта сделка не встретила сопротивления”.

Иран, Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Російська агресія, Россия
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