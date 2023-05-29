Россия имеет прямой путь поставок дронов и оружия из Ирана — CNN
Иран имеет возможность поставлять в РФ оружие, в том числе дроны Shahed, по Каспийскому морю. Оно обеспечивает прямой путь между странами.
Об этом сообщает CNN.
Эксперты отмечают, что по мере усиления сотрудничества между Москвой и Тегераном каспийский маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, которые Кремль закупил у Ирана для поддержки агрессии против Украины.
По мониторинговым данным, суда в регионе все чаще становятся “темными”, что говорит о растущем стремлении скрыть перемещение товаров.
В 2022 году данные Lloyd’s List Intelligence выявили сентябрьский всплеск количества пробелов в данных слежения за судами на Каспии. Это случилось вскоре после того, как Киев и Вашингтон заявили, что прошлым летом Москва купила беспилотники у Тегерана.
Прошлой осенью выросло использование Россией иранских беспилотников, в том числе против критически важной энергетической инфраструктуры в Украине.
— Нет никакого риска для иранского экспорта в Каспийском море из-за граничащих стран — у них нет возможности или мотива запрещать такого рода обмены, — заявляет ведущий аналитик разведки в компании по безопасности EOS Risk Group Мартин Келли.
Отмечается, что Азербайджан, Туркменистан и Казахстан являются другими странами с портами на Каспийском море, и, как отмечает аналитик, это является “идеальная среда для того, чтобы эта сделка не встретила сопротивления”.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко