Украина намерена ввести против Ирана санкции на 50 лет

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления, который предусматривает введение санкций против Ирана на 50 лет.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В частности, санкции против Ирана будут включать полный запрет торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана.

Также планируется запретить осуществление любых инвестиций в Иран и передачу его резидентам технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Кроме того, ограничения предусматривают остановку обслуживания электронных платежных средств (в частности, переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана. Нацбанку хотят запретить регистрацию международной платежной системы, оператором которой является Иран.

Реализацию и мониторинг выполнения санкций должны обеспечить Кабмин, Служба безопасности, Служба внешней разведки, Нацбанк и другие госорганы.

Ранее в США сообщили, что между Ираном и Россией усиливается военное сотрудничество.

Источник : Верховная Рада

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