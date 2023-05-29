Росія має прямий шлях поставок дронів та зброї з Ірану – CNN

Іран має можливість постачати в РФ зброю, у тому числі дрони Shahed, Каспійським морем. Воно забезпечує прямий шлях між країнами.

Про це повідомляє CNN.

Експерти зазначають, що в міру посилення співпраці між Москвою та Тегераном каспійський маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль та мінометних снарядів, які Кремль закупив в Ірану для підтримки агресії проти України.

За моніторинговими даними, судна в регіоні все частіше стають “темними”, що говорить про зростання прагнення приховати переміщення товарів.

У 2022 році дані Lloyd’s List Intelligence виявили вересневий сплеск кількості прогалин у даних стеження за судами на Каспії. Це сталося невдовзі після того, як Київ та Вашингтон заявили, що минулого літа Москва купила безпілотники у Тегерана.

Минулої осені зросло використання Росією іранських безпілотників, зокрема, проти критично важливої енергетичної інфраструктури в Україні.

– Немає жодного ризику для іранського експорту в Каспійському морі через межі країн – у них немає можливості або мотиву забороняти такі обміни, – заявляє провідний аналітик розвідки в компанії з безпеки EOS Risk Group Мартін Келлі.

Зазначається, що Азербайджан, Туркменістан та Казахстан є іншими країнами з портами на Каспійському морі, і, як зазначає аналітик, це є “ідеальним середовищем для того, щоб ця угода не зустріла опору”.

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