Сроки по движению ВСУ приняты — Зеленский

Сроки относительно того, как будут двигаться украинские войска, уже приняты.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

— Докладывали на Ставке, как и всегда, Главком и командующие оперативных направлений. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты. Я благодарю каждого солдата и сержанта, офицера и генерала, каждую бригаду, которые подготовились, — сказал глава государства в вечернем обращении.

Зеленский сообщил, что сегодня провел “довольно содержательное совещание с нашими международниками”. Сейчас во взаимодействии с партнерами готовятся шаги для усиления защиты Украины.

— Нет и не будет альтернативы полному освобождению нашей земли. Нет и не будет альтернативы полной защите наших ценностей. И я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают, что уважение к каждой человеческой жизни, свобода человека и международное право — это такие ценности, по которым компромиссы невозможны, — сказал президент.

Также Зеленский отреагировал на террористические атаки РФ, отметив, что страна-агрессор хочет прийти к своему поражению путем зла.

Глава государства подчеркнул, что ВСУ уничтожат это зло, поскольку никто в мире не применяет оружие против зла эффективнее, чем украинцы.

— Мир должен видеть, что террор проигрывает. Когда Петриоты в руках украинцев обеспечивают стопроцентное сбивание любых российских ракет, террор проигрывает. Когда мир увеличивает давление на Россию, в том числе санкционное, когда изоляция террориста растет, когда любой близости с Москвой стыдятся ее бывшие партнеры, террор проигрывает. И, конечно, нет большего унижения для государства-террориста, чем успехи наших воинов, — сказал он.

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