Сроки по движению ВСУ приняты — Зеленский
Сроки относительно того, как будут двигаться украинские войска, уже приняты.
Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.
— Докладывали на Ставке, как и всегда, Главком и командующие оперативных направлений. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты. Я благодарю каждого солдата и сержанта, офицера и генерала, каждую бригаду, которые подготовились, — сказал глава государства в вечернем обращении.
Зеленский сообщил, что сегодня провел “довольно содержательное совещание с нашими международниками”. Сейчас во взаимодействии с партнерами готовятся шаги для усиления защиты Украины.
— Нет и не будет альтернативы полному освобождению нашей земли. Нет и не будет альтернативы полной защите наших ценностей. И я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают, что уважение к каждой человеческой жизни, свобода человека и международное право — это такие ценности, по которым компромиссы невозможны, — сказал президент.
Также Зеленский отреагировал на террористические атаки РФ, отметив, что страна-агрессор хочет прийти к своему поражению путем зла.
Глава государства подчеркнул, что ВСУ уничтожат это зло, поскольку никто в мире не применяет оружие против зла эффективнее, чем украинцы.
— Мир должен видеть, что террор проигрывает. Когда Петриоты в руках украинцев обеспечивают стопроцентное сбивание любых российских ракет, террор проигрывает. Когда мир увеличивает давление на Россию, в том числе санкционное, когда изоляция террориста растет, когда любой близости с Москвой стыдятся ее бывшие партнеры, террор проигрывает. И, конечно, нет большего унижения для государства-террориста, чем успехи наших воинов, — сказал он.
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло