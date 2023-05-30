Терміни щодо руху ЗСУ ухвалені – Зеленський

Терміни щодо того, як рухатимуться українські війська, вже ухвалені.

Про це сказав президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

– Доповідали на Ставці, як і завжди, Головком та командувачі оперативних напрямків. Не тільки забезпечення боєприпасами, не тільки підготовка нових бригад, не тільки наша тактика. Але й терміни. Це те, що максимально важливо. Терміни щодо того, як ми будемо рухатися. Будемо. Рішення ухвалені. Я дякую кожному солдату й сержанту, офіцеру й генералу, кожній бригаді, які підготувалися, – сказав глава держави у вечірньому зверненні.

Зеленський повідомив, що сьогодні провів “доволі змістовну нараду з нашими міжнародниками”. Наразі у взаємодії з партнерами готуються кроки для посилення захисту України.

– Немає й не буде альтернативи повному звільненню нашої землі. Немає й не буде альтернативи повному захисту наших цінностей. І я вдячний усім нашим партнерам, які розуміють, що повага до кожного людського життя, свобода людини та міжнародне право – це такі цінності, щодо яких компроміси неможливі, – сказав президент.

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