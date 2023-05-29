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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Дания увеличила помощь Украине на $2,6 млрд: Зеленский поблагодарил за усиление ВСУ

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за увеличение поддержки в 2023-2024 годах на $2,6 млрд.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

— Благодарен датскому правительству и народу Дании за решение увеличить финансирование фонда в поддержку Украины на $2,6 млрд. Этот ощутимый вклад еще больше усилит боевые возможности ВСУ в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Наша сила — в единстве! — подчеркнул он.

 

В начале мая Дания объявила о предоставлении Украине военной помощи на около $250 млн.

В пакет вошли противоминные бронемашины, боеприпасы, мостоукладчики и деньги на противовоздушную оборону.

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Данія

Война в Украине, Владимир Зеленский, Дания, ВСУ, Російська агресія
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