Дания увеличила помощь Украине на $2,6 млрд: Зеленский поблагодарил за усиление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за увеличение поддержки в 2023-2024 годах на $2,6 млрд.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

— Благодарен датскому правительству и народу Дании за решение увеличить финансирование фонда в поддержку Украины на $2,6 млрд. Этот ощутимый вклад еще больше усилит боевые возможности ВСУ в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Наша сила — в единстве! — подчеркнул он.

Вдячний @folketinget, данському уряду та народу Данії за рішення збільшити фінансування Фонду на підтримку України на $2,6 млрд. Цей відчутний внесок іще більше посилить бойові можливості ЗСУ в короткостроковій і середньостроковій перспективі. Наша сила – в єдності! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2023

В начале мая Дания объявила о предоставлении Украине военной помощи на около $250 млн.

В пакет вошли противоминные бронемашины, боеприпасы, мостоукладчики и деньги на противовоздушную оборону.

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