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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Гуменюк сообщила о признаках новых ракетных обстрелов с моря

Чорноморський флот росії
Фото: Depositphotos

После длительной паузы в применении ракет морского базирования Россия может вернуться к их использованию для обстрелов Украины.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.

— Вполне вероятно, что отныне будут применены ракеты не воздушного, а морского базирования, потому что они (россияне, — Ред.) длительное время выдерживали паузу, не используя морские ракетоносители. Поэтому вероятно, что они каким-то образом подстраивали ситуацию для будущих атак, — сказала Гуменюк.

При этом она добавила, что тактика россиян в целом осталась без изменений. Российские захватчики сочетают дроны и ракеты для своих атак по территории Украины. Россияне осуществляют обстрелы волнами для выявления украинских систем ПВО.

Она рассказала, что первая волна обнаруживает, откуда работают системы ПВО для второй волны, которая затем может наносить поражения непосредственно по средствам противовоздушной обороны. Использование ракет и дронов предусматривает применение противодействия различного плана — речь идет о мобильных огневых группах, зенитных установках и средствах, предоставленных нашими партнерами.

По состоянию на обеденное время 30 мая сообщалось, что Россия удерживает в Черном море семь своих кораблей. Четыре из них являются носителями крылатых ракет Калибр. В ВМС ВСУ сообщали, что общий залп может составлять до 34 ракет.

Война в Украине, Ракетные удары России, Чорноморський флот РФ
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