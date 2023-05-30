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Татьяна Забожко, редактор ленты

Общий залп до 34 Калибров: РФ удерживает в Черном море четыре ракетоносителя

Кораблі РФ

30 мая Россия удерживает в Черном море семь своих кораблей.

Четыре из них – носители крылатых ракет типа Калибр.

Общий залп может составить до 34 ракет, сообщают в Военно-морских силах ВСУ.

В Азовском море дежурит один корабль РФ.

В Средиземном море сосредоточено до семи вражеских кораблей. В частности, один из них – это ракетоноситель, снаряженный около четырьмя ракетами.

Напомним, что накануне в Черном море дежурило шесть кораблей, в том числе два носителя крылатых ракет (общий залп – до 16 ракет).

Ситуация в Азовском и Средиземном морях в течение суток не изменилась.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 461-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

Азовське море, Война в Украине, Російська агресія, РФ, Середземне море, флот РФ, Черное море, Чорноморський флот РФ
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