Гуменюк повідомила про ознаки нових ракетних обстрілів з моря

Після тривалої паузи у застосуванні ракет морського базування Росія може повернутися до їхнього використання для обстрілів України.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Цілком імовірно, що відтепер будуть застосовані ракети не повітряного, а морського базування, тому що вони (росіяни, – Ред.) тривалий час витримували паузу, не використовуючи морські ракетоносії. Тож імовірно, що вони якимось чином підлаштовували ситуацію для майбутніх атак, – сказала Гуменюк.

При цьому вона додала, що тактика росіян загалом залишилася без змін. Російські загарбники поєднують дрони та ракети для своїх атак по території України. Росіяни здійснюють обстріли хвилями для виявлення українських систем ППО.

Вона розповіла, що перша хвиля виявляє, звідки працюють системи ППО для другої хвилі, яка потім може завдавати уражень безпосередньо по засобах протиповітряної оборони. Використання ракет та дронів передбачає застосування протидії різного плану – йдеться про мобільні вогневі групи, зенітні установки та засоби, надані нашими партнерами.

Станом на обідню пору 30 травня повідомлялося, що Росія утримує у Чорному морі сім своїх кораблів. Чотири з них є носіями крилатих ракет Калібр. У ВМС ЗСУ повідомляли, що загальний залп може становити до 34 ракет.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.