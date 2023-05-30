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Татьяна Забожко, редактор ленты

На территории Азовстали – задымление: в Мариуполе прогремело два взрыва

Вибух на Азовсталі в Маріуполі 30 травня 2023

30 мая в пока оккупированном Мариуполе Донецкой области произошло два взрыва.

По словам советника городского главы Петра Андрющенко, громкие звуки были слышны в районе Азовстали.

– На территории завода – “задымление”, – насмехается над захватчиками Петр Андрющенко. – Фиксируем работу ПВО.

О причине и последствиях советник мэра пообещал сообщить впоследствии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 461-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Маріуполь. Спротив

Мариуполь
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