На территории Азовстали – задымление: в Мариуполе прогремело два взрыва
30 мая в пока оккупированном Мариуполе Донецкой области произошло два взрыва.
По словам советника городского главы Петра Андрющенко, громкие звуки были слышны в районе Азовстали.
– На территории завода – “задымление”, – насмехается над захватчиками Петр Андрющенко. – Фиксируем работу ПВО.
О причине и последствиях советник мэра пообещал сообщить впоследствии.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 461-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Маріуполь. Спротив
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло