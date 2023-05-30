На території Азовсталі – задимлення: у Маріуполі прогриміло два вибухи
30 травня в поки що окупованому Маріуполі Донецької області сталося два вибухи.
За словами радника міського голови Петра Андрющенка, гучні звуки було чути в районі Азовсталі.
– На території заводу – “задымление”, – кепкує із загарбників Петро Андрющенко. – Фіксуємо роботу ППО.
Про причину та наслідки радник мера пообіцяв повідомити згодом.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 461-шу добу.
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Фото: Маріуполь. Спротив
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