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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Спасались через дыру в стене: дети из поврежденной многоэтажки в Киеве рассказали, как выжили

Спасались через дыру в стене: дети из поврежденной многоэтажки в Киеве рассказали, как выжили

Киев приходит в себя после ночной атаки России, а дети рассказывают, как им удалось выжить.

Так, 9-летний Саша, проживающий на 22 этаже поврежденного дома в Голосеевском районе, поделился, как спасся этой ночью.

— Через офис выбрались, там была выбита стена на лестницу, и мы спустились, — говорит мальчик во время общения с мэром Виталием Кличко.

Кроме того, на другом видео дети из поврежденной многоэтажки в Киеве не могут оправиться от пережитого и не понимают, как выжили.

– Как мы вообще выжили там? Не знаю, — говорится в видео, опубликованном руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Напомним, что в ночь на 30 мая РФ атаковала Киев и область дронами-камикадзе. В результате падения обломков на многоэтажный жилой дом в Голосеевском районе занялись последние два этажа. Также обломки беспилотников обнаружили еще в пяти районах столицы.

Война в Украине, Дрони, Київ, Киевская область
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