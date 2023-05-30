Спасались через дыру в стене: дети из поврежденной многоэтажки в Киеве рассказали, как выжили
Киев приходит в себя после ночной атаки России, а дети рассказывают, как им удалось выжить.
Так, 9-летний Саша, проживающий на 22 этаже поврежденного дома в Голосеевском районе, поделился, как спасся этой ночью.
— Через офис выбрались, там была выбита стена на лестницу, и мы спустились, — говорит мальчик во время общения с мэром Виталием Кличко.
Кроме того, на другом видео дети из поврежденной многоэтажки в Киеве не могут оправиться от пережитого и не понимают, как выжили.
– Как мы вообще выжили там? Не знаю, — говорится в видео, опубликованном руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.
Напомним, что в ночь на 30 мая РФ атаковала Киев и область дронами-камикадзе. В результате падения обломков на многоэтажный жилой дом в Голосеевском районе занялись последние два этажа. Также обломки беспилотников обнаружили еще в пяти районах столицы.
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