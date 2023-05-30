Рятувались через діру в стіні: діти із пошкодженої багатоповерхівки у Києві розповіли, як вижили

Київ оговтується після нічної атаки Росії, а діти розповідають, як їм вдалося вижити.

Так, 9-річний Сашко, який мешкає на 22 поверсі пошкодженого будинку в Голосіївському районі, поділився, як врятувався цієї ночі.

– Через офіс вибралися, там була вибита стіна на сходи, і ми спустилися, – каже він під час спілкування з міським головою Віталієм Кличком.

Крім того, на іншому відео діти з пошкодженої багатоповерхівки у Києві не можуть оговтатися від пережитого та не розуміють, як вижили.

– Як ми взагалі вижили там? Не знаю, – йдеться у відео, яке опублікував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що вночі проти 30 травня РФ атакувала Київ та область дронами-камікадзе. Внаслідок падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок у Голосіївському районі зайнялись останні два поверхи. Також уламки безпілотників знайшли ще у п’яти районах столиці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.