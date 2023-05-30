Рятувались через діру в стіні: діти із пошкодженої багатоповерхівки у Києві розповіли, як вижили
Київ оговтується після нічної атаки Росії, а діти розповідають, як їм вдалося вижити.
Так, 9-річний Сашко, який мешкає на 22 поверсі пошкодженого будинку в Голосіївському районі, поділився, як врятувався цієї ночі.
– Через офіс вибралися, там була вибита стіна на сходи, і ми спустилися, – каже він під час спілкування з міським головою Віталієм Кличком.
Крім того, на іншому відео діти з пошкодженої багатоповерхівки у Києві не можуть оговтатися від пережитого та не розуміють, як вижили.
– Як ми взагалі вижили там? Не знаю, – йдеться у відео, яке опублікував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
Нагадаємо, що вночі проти 30 травня РФ атакувала Київ та область дронами-камікадзе. Внаслідок падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок у Голосіївському районі зайнялись останні два поверхи. Також уламки безпілотників знайшли ще у п’яти районах столиці.
Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.Єгор Ромахло