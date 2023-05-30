РДК снова перешел границу с РФ: что известно

Представители Российского добровольческого корпуса заявили, что в очередной раз перешли государственную границу РФ.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала РДК. Там пообещали сообщить цель перехода в ближайшее время.

— Вчера пограничники РФ отмечали свой профессиональный праздник. Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом “дырявой” государственной границы! Цель нашего перехода станет известна в ближайшее время, следите за обновлениями, — отмечают представители РДК.

Ранее стало известно, что Российский добровольческий корпус уже несколько раз переходил границу с РФ. В частности, бойцы РДК зашли в Грайворонский район Белгородской области, чтобы создать демилитаризованную зону.

Тогда на территории Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. По словам представителей РДК, в результате рейда им удалось захватить бронетранспортер, стрелковое оружие и другую технику.

В результате последней операции, которую РДК и легион Свобода России провели в Белгородской области, удалось собрать важную для украинской разведки информацию, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, сведения не будут разглашаться, однако часть информации увидел весь мир. Речь идет о неспособности российского силового аппарата защитить свои территории и уязвимости РФ к внутренним ударам.

Представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что украинские военные обмениваются определенной информацией с РДК и легионом Свобода России, однако непосредственно не помогают бойцам во время спецопераций на территории РФ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.