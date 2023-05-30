Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Світ
Юлия Захарченко, редактор ленты

РДК снова перешел границу с РФ: что известно

РДК снова перешел границу с РФ: что известно
Фото: Факты ICTV

Представители Российского добровольческого корпуса заявили, что в очередной раз перешли государственную границу РФ.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала РДК. Там пообещали сообщить цель перехода в ближайшее время.

— Вчера пограничники РФ отмечали свой профессиональный праздник. Бойцы РДК поздравили их очередным успешным переходом “дырявой” государственной границы! Цель нашего перехода станет известна в ближайшее время, следите за обновлениями, — отмечают представители РДК.

Ранее стало известно, что Российский добровольческий корпус уже несколько раз переходил границу с РФ. В частности, бойцы РДК зашли в Грайворонский район Белгородской области, чтобы создать демилитаризованную зону.

Тогда на территории Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. По словам представителей РДК, в результате рейда им удалось захватить бронетранспортер, стрелковое оружие и другую технику.

В результате последней операции, которую РДК и легион Свобода России провели в Белгородской области, удалось собрать важную для украинской разведки информацию, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, сведения не будут разглашаться, однако часть информации увидел весь мир. Речь идет о неспособности российского силового аппарата защитить свои территории и уязвимости РФ к внутренним ударам.

Представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что украинские военные обмениваются определенной информацией с РДК и легионом Свобода России, однако непосредственно не помогают бойцам во время спецопераций на территории РФ.

Читайте также
Русский добровольческий корпус: что известно о подразделении
Російський добровольчий корпус (РДК)

держкордон, Прикордонники, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Вероятны новые атаки. РФ получила новую партию иранских Shahed — Гуменюк
РДК снова перешел границу с РФ: что известно
Польша закрывает границу для фур из России и Беларуси с 1 июня
РДК снова перешел границу с РФ: что известно
Китай уточнил, предлагал ли его посланник Европе оставить за Россией оккупированные территории
Mao Ning Мао Нін
Президент Польши подписал закон о борьбе против российского влияния
Анджей Дуда
Начальник Генштаба Чехии допускает вероятность войны между НАТО и РФ
РДК снова перешел границу с РФ: что известно
Видео
Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные

Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.

Егор Ромахло
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (29.05.2023)
РДК снова перешел границу с РФ: что известно
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (29.05.2023)
РДК снова перешел границу с РФ: что известно
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 20:00 (29.05.2023)
РДК снова перешел границу с РФ: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 19:30 (29.05.2023)
РДК снова перешел границу с РФ: что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь