Відкрився другий фронт: як рейд РДК та Легіону на Бєлгородщині вплине на війну в Україні

Бійці РДК, які знову перетнули кордон РФ, стали шоком для Кремля. Які прогалини в Росії викрив безпрецедентний рейд Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії на Бєлгородщину та як це вплине на війну в Україні – читайте далі.

Які проблеми в РФ викрив рейд

Політичний представник легіону Свобода Росії Ілля Пономарьов каже, що таке проникнення бійців РДК та легіону говорить про нестачу кваліфікованих людей у РФ.

– У них просто немає людей, які можуть з цим щось зробити, ну, кого вони надіслали для ліквідації наслідків, для боротьби з легіоном та РДК? Дуже відомого генерала Лапіна, того самого, який керував російським угрупуванням, коли воно втікало з Харківщини. Ну, що він там наробить на Бєлгородщині? Ну, те саме. Власне танки, які є у РДК та легіону, вони ж саме з того періоду, це танки які були підпорядковані генералу Лапіну, – говорить він.

Зі свого боку генерал армії Микола Маломуж зазначає, що під час ліквідації рейду на Бєлгородщині з українського фронту туди була перекинута велика кількість військових РФ.

– Задіяли 2300 спецназівців ЗС РФ і 1250 чоловік фсбшників. А що фсбшники? Це вимпіл, це каскад, це ті, які супер підрозділ, ще з СРСР діяли в надзвичайно складних ситуаціях. І вони проти цих людей задіяли таку армаду, відволікаючи від війни, від операцій на території України, перекинули туди. Це показало, що і режим недієздатний, не контролює ситуацію, – зауважує Маломуж.

РФ продемонструвала повну незахищеність своїх рубежів, а значить невидимий кулак однієї миті може нанести її війську потужний удар у спину.

Як рейд РДК вплине на війну в Україні

За словами Іллі Пономарьова, тепер перелякані путінські генерали стягнуть війська до кордону і цей процес вже почався.

– Це буде дуже суттєво впливати на владу регіонів, які поруч, на Воронеж, Курськ, Орел, Ростов, вони будуть розуміти що вони незахищені. Кремль вже перекидає сили з Донбасу – колони техніки їдуть боронити рубежі Бєлгородської, Брянської та Курської областей. Фактично у федерації відкрився другий фронт! – каже він.

Тож РФ змушена буде тримати на кордоні значні сили і вони точно не будуть використані проти України на фронті.

– У Росії величезна проблема: вони всі свої ресурси кинули на Україну і забули про Росію, – каже генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Утім ресурсів убезпечити кордони однаково не вистачить, вважає Маломуж.

– Для того щоб сформувати такий пояс безпеки, приблизно 1200 км, треба мінімум 350-400 тис. різних контингентів: військових, ФСБшників, росгвардії, щоб перекрити кордон, сьогодні таких сил у Путіна нема, тому змушені були частково зняти з фронта, частково – зі стратегічних напрямків, де він наприклад протистояв НАТО: Прибалтика, Фінляндія, – каже Маломуж.

Тож, одна маленька білгородська бавовна, наче за ланцюговою реакцією, потягнула за собою цілу низку подій, серед яких і відведення частини сил від лінії фронту, і кадрові чистки, і деморалізація військових, і черговий переляк кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Фото: РДК

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