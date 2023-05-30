Вражеская ДРГ хотела проникнуть на Харьковщину – Генштаб
На протяжении дня оккупанты предприняли неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.
Об этом сообщает Генеральный штаб Украины.
Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
Также оккупанты нанесли авиационный удар в районе села Уды. Совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Большая Писаревка Сумской области.
Напомним, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российского врага, а также шесть ударов по его зенитно-ракетным комплексам.
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