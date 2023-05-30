Ворожа ДРГ хотіла проникнути на Харківщину – Генштаб
Цієї доби окупанти здійснили невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон у районі населеного пункту Зелене Харківської області.
Про це повідомляє Генеральний штаб України.
Зазначається, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.
Також окупанти завдали авіаційного удару в районі села Уди. Здійснили мінометні й артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області.
Нагадаємо, що 29 травня авіація Сил оборони України завдала 1 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російського ворога, а також шість ударів по його зенітно-ракетних комплексах.
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