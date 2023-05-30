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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ворожа ДРГ хотіла проникнути на Харківщину – Генштаб

Ворожа ДРГ хотіла проникнути на Харківщину – Генштаб
Фото: Getty Images

Цієї доби окупанти здійснили невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон у районі населеного пункту Зелене Харківської області.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Зазначається, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Також окупанти завдали авіаційного удару в районі села Уди. Здійснили мінометні й артилерійські обстріли населених пунктів Янжулівка, Карповичі Чернігівської області; Середина-Буда, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області.

Нагадаємо, що 29 травня авіація Сил оборони України завдала 1 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російського ворога, а також шість ударів по його зенітно-ракетних комплексах.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, Харківська область
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