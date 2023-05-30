Загальний залп до 34 Калібрів: РФ тримає в Чорному морі чотири ракетоносії

30 травня Росія утримує в Чорному морі сім своїх кораблів.

Чотири серед них – носії крилатих ракет типу Калібр.

Загальний залп може становити до 34 ракет, повідомляють у Військово-морських силах ЗСУ.

В Азовському морі чергує один корабель РФ.

У Середземному морі зосереджено до семи ворожих кораблів. Зокрема, один із них – це ракетоносій, споряджений близько чотирма ракетами.

Нагадаємо, що напередодні в Чорному морі чергувало шість кораблів, зокрема два носії крилатих ракет (загальний залп – до 16 ракет).

Ситуація в Азовському та Середземному морях протягом доби не змінилась.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 461-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

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