Загальний залп до 34 Калібрів: РФ тримає в Чорному морі чотири ракетоносії
30 травня Росія утримує в Чорному морі сім своїх кораблів.
Чотири серед них – носії крилатих ракет типу Калібр.
Загальний залп може становити до 34 ракет, повідомляють у Військово-морських силах ЗСУ.
В Азовському морі чергує один корабель РФ.
У Середземному морі зосереджено до семи ворожих кораблів. Зокрема, один із них – це ракетоносій, споряджений близько чотирма ракетами.
Нагадаємо, що напередодні в Чорному морі чергувало шість кораблів, зокрема два носії крилатих ракет (загальний залп – до 16 ракет).
Ситуація в Азовському та Середземному морях протягом доби не змінилась.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 461-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Міноборони Росії
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