ВСУ продолжают продвигаться вперед: Сырский показал видео с окрестностей Бахмута

На Востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, но украинским военным удается продвигаться на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

— Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага, — написал он.

Так, Сырский показал видео с окрестностей Бахмута. На нем пулеметчики “кроют” вражескую посадку, чтобы наши бойцы могли продвигаться вперед.

На видео видно, что наши военные сумели закрепиться на блиндажах.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Бахмут на замену вагнеровцам заходят подразделения Воздушно-десантных войск РФ и мотострелковые подразделения.

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

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