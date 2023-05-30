ВСУ продолжают продвигаться вперед: Сырский показал видео с окрестностей Бахмута
На Востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, но украинским военным удается продвигаться на Бахмутском направлении.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
— Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага, — написал он.
Так, Сырский показал видео с окрестностей Бахмута. На нем пулеметчики “кроют” вражескую посадку, чтобы наши бойцы могли продвигаться вперед.
На видео видно, что наши военные сумели закрепиться на блиндажах.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Бахмут на замену вагнеровцам заходят подразделения Воздушно-десантных войск РФ и мотострелковые подразделения.
Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр
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