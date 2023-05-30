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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ЗСУ продовжують просуватися вперед: Сирський показав відео з околиць Бахмуту

Бої за Бахмут

На сході України тривають запеклі бої, але українським військовим вдається просуватися на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

– Сили оборони продовжують просуватися вперед і знищувати ворога, – написав він.

Так, Сирський показав відео з околиць Бахмута. На ньому кулеметники “криють” ворожу посадку, щоб наші бійці могли просуватися вперед.

На відео видно, що наші військові зуміли закріпитись на бліндажах.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось,  що у Бахмут на заміну вагнерівцям заходять підрозділи Повітряно-десантних військ РФ і мотострілецькі підрозділи.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Бахмут, Війна в Україні, Олександр Сирський
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