ЗСУ продовжують просуватися вперед: Сирський показав відео з околиць Бахмуту
На сході України тривають запеклі бої, але українським військовим вдається просуватися на Бахмутському напрямку.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
– Сили оборони продовжують просуватися вперед і знищувати ворога, – написав він.
Так, Сирський показав відео з околиць Бахмута. На ньому кулеметники “криють” ворожу посадку, щоб наші бійці могли просуватися вперед.
На відео видно, що наші військові зуміли закріпитись на бліндажах.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що у Бахмут на заміну вагнерівцям заходять підрозділи Повітряно-десантних військ РФ і мотострілецькі підрозділи.
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
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