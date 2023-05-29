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Валентина Чорна, редактор ленты

На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ

В Бахмут на замену вагнеровцам заходят подразделения Воздушно-десантных войск РФ и мотострелковые подразделения.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— В Бахмуте происходят ротационные мероприятия из-за прежде всего больших потерь преступной группировки Вагнера. Они вынуждены это делать. Заходят подразделения Воздушно-десантных войск оккупанта и мотострелковые подразделения. Мы знаем их наименования, знаем их командиров и боевой потенциал, — сказал он ведущему ICTV Вадиму Карпьяку.

По словам Череватого, все указанные подразделения были доукомплектованы мобилизованными солдатами.

За последние сутки на Бахмутском направлении было три боевых столкновения.

— Враг не прекращает боевое поражение наших позиций. За эти сутки различными видами ствольной и реактивной артиллерии он нанес 373 удара, совершил 6 авианалетов, — сказал Череватый.

ВСУ также ответили врагу огневым поражением, в результате чего было ликвидировано 155 оккупантов, 116 ранены.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили 2 пушки Д-30, боевую машину пехоты, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 авто и 6 полевых складов с боеприпасами.

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