Могут разгоняться до 70 км/ч: что известно о БМП CV90, которые Украина получит от Швеции
Швеция передаст нашей армии современные боевые машины пехоты CV90 (Combat Vehicle 90).
В Минобороны Украины отметили, что украинские экипажи уже завершают подготовку по их освоению.
Ранее сообщалось, что ВСУ могут получить около 50 единиц такой техники вместе с самоходными артиллерийскими установками Archer.
Что известно о боевых машинах пехоты CV90 – читайте дальше в материале.
Производителем CV90 является компания Hägglunds, принадлежащая британской BAE Systems. На вооружении в Швеции БМП находятся с 1993 года.
Всего было выпущено около 1170 машин в различных модификациях, большинство из которых экспортировано в другие страны.
В качестве главного вооружения используются 40-мм автоматическая пушка Bofors L70, 30-мм автоматическая пушка Bushmaster II или 35-мм Bushmaster III.
Бронирование состоит из керамической аппликационной брони, которая должна защищать от снарядов калибром до 30 мм.
Технические характеристики БМП CV90:
- Масса – 23-37 т (модификации Mk0 – Mk IV)
- Длина – 6,55 м
- Ширина – 3,1 м
- Высота – 2,7 м
- Экипаж – 3 (командир, наводчик, водитель)
- Десант – 7-8 бойцов
Вооружение – 40-мм автоматическая пушка Bofors L/70 или 35-мм автоматическая пушка L/50 Bushmaster (экспортные модели MkIII и MkIV); 30-мм автоматическая пушка L/40 Bushmaster (экспортные модели MkI и MkII)
- Вторичное вооружение – 7,62-мм пулемет Ksp m/39, 6×76 мм гранатометов
- Двигатель – 14-л дизельный Scania DS14 I6 или 16-л дизельный DC16 V8
- Мощность – 550-1000 л.с. (410-745 кВт)
- Оперативный диапазон – 320 км
- Максимальная скорость – 70 км/ч
Фото: BAE Systems
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