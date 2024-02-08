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Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle

Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна закупить у Швеції

БМП CV90

Представники України та Швеції 7 лютого 2024 обговорили терміни, зобов’язання та фінансові умови придбання для ЗСУ партії бойових машин піхоти CV-90 (Combat Vehicle 90) шведського виробництва. У січні 2024 року Агенція оборонних матеріалів Швеції отримала дозвіл від уряду на проведення переговорів щодо постачання Україні БМП CV-90.

У червні 2023 року CV-90 (Combat Vehicle 90) вже були помічені у боях під Бахмутом. Минулого року повідомлялось, що ЗСУ можуть отримати близько 50 одиниць такої техніки разом із самохідними артилерійськими установками Archer. Згодом Київ та Стокгольм деталізували домовленість щодо спільного виробництва бойових машин піхоти CV-90 в Україні та локалізацію виробництва.

Що відомо про бойові машини піхоти CV90 – читайте далі в матеріалі.

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Загальні відомості

Виробником CV90 є компанія Hägglunds, що належить британській BAE Systems. На озброєнні у Швеції БМП перебувають з 1993 року.

Загалом було випущено близько 1170 машин у різних модифікаціях, більшість з яких експортовано до інших країн.

Як головне озброєння використовуються 40-мм автоматична гармата Bofors L70, 30-мм автоматична гармата Bushmaster II або 35-мм — Bushmaster III.

Бронювання – це керамічна аплікаційна броня, яка має захищати від снарядів калібром до 30 мм.

Під час візиту президента Володимира Зеленського у Швецію 19 серпня було заявлено, що Україна і Швеція деталізували домовленість щодо спільного виробництва БМП CV-90 в Україні.

– Сьогодні ми деталізували нашу домовленість щодо спільного виробництва CV-90 в Україні, локалізацію цього виробництва, ремонти тощо. Це дуже важливо для нас. Це приклад того, що безпекова співпраця, співпраця в виробництві повністю відображає єдність наших цінностей, — сказав Зеленський на спільній пресконференції з прем’єром Швеції.

CV90 – характеристики БМП CV90, які Швеція передала Україні

Технічні характеристики БМП CV90:

  • Маса – 23-37 т (модифікації Mk0 – Mk IV)
  • Довжина – 6,55 м
  • Ширина – 3,1 м
  • Висота – 2,7 м
  • Екіпаж – 3 (командир, навідник, водій)
  • Десант – 7-8 бійців
  • Озброєння – 40-мм автоматична гармата Bofors L/70 або 35-мм автоматична гармата L/50 Bushmaster (експортні моделі MkIII і MkIV); 30-мм автоматична гармата L/40 Bushmaster (експортні моделі MkI та MkII)
  • Вторинне озброєння – 7,62-мм кулемет Ksp m/39, 6 × 76 мм гранатометів
  • Двигун – 14-л дизельний Scania DS14 I6 або 16-л дизельний DC16 V8
  • Потужність – 550-1000 к.с. (410-745 кВт)
  • Оперативний діапазон – 320 км
  • Максимальна швидкість – 70 км/год
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Фото: BAE Systems

Війна в Україні, Військова техніка, Російська агресія, Швеція
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