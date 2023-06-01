На Запорожье прогремели взрывы

На подконтрольной Украине части Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога, которая вскоре была отменена.

Пока военные или власти Запорожской области не комментировали информацию о взрывах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 462-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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