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Ілля Нежигай, редактор стрічки

На Запоріжжі пролунали вибухи

вибух
Фото: Pixabay

На підконтрольній Україні частині Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога, яка незабаром була скасована.

Наразі військові чи влада Запорізької області не коментували інформацію про вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 462-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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