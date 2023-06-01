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На Запоріжжі пролунали вибухи
На підконтрольній Україні частині Запорізької області пролунали вибухи.
Про це повідомляють Telegram-канали.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога, яка незабаром була скасована.
Наразі військові чи влада Запорізької області не коментували інформацію про вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 462-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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