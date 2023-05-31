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Илья Нежигай, редактор ленты

Новая военная помощь от Италии и план по защите ЗАЭС: 462-й день войны

Новая военная помощь от Италии и план по защите ЗАЭС: 462-й день войны
31 мая, 1:09

Глава МАГАТЭ представил пять принципов по защите ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил пять принципов по защите оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции от ядерных аварий.

Об этом глава МАГАТЭ рассказал во время выступления на Совете безопасности ООН.

По его словам, план является набором принципов, согласованных в ходе консультаций с руководством Украины и России после своего визита на ЗАЭС в сентябре 2022 года.

— В результате этих интенсивных консультаций я определил такие конкретные принципы, которые помогут обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность на ЗАЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию и обеспечить неприкосновенность станции. Я считаю эти обязательства важными для избежания опасности катастрофического инцидента, — сказал он.

Принципы, представленные гендиректором МАГАТЭ, следующие:

  1. Не осуществлять атаки с или против станции, особенно против реакторов и хранилищ отработанного ядерного топлива;
  2. Запрет на хранение тяжелого вооружения или военнослужащих, которые могут быть использованы для нападения;
  3. Обеспечение бесперебойного внешнего электроснабжения предприятия;
  4. Защита всех структур, систем и компонентов, важных для работы станции, от атак или диверсий;
  5. Запрет на принятие любых действий, которые бы подорвали эти принципы.

— Я торжественно прошу обе стороны (Украину и РФ, — Ред.) придерживаться этих принципов, — добавил он.

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