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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

РФ на Бахмутском направлении меняет вагнеровцев на регулярные войска — Маляр

російські окупанти
Фото: Getty Images

Большую часть Бахмута контролирует враг, но на сегодня остаются окраины города на юго-западной части, некоторые объекты и фактически мы контролируем вход в сам город.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона Единые новости, отвечая на вопрос ведущей Яны Брензей о ситуации на фронте.

По словам Маляр, задачи, которые выполняют украинские защитники на Бахмутском направлении, направлены на повышение боеспособности, а враг сейчас занимается перегруппировкой своих войск.

— То есть, они вагнеровцев заменяют на регулярные войска. Наши Вооруженные силы всячески им мешают это делать. За счет того, что вокруг Бахмута часть господствующих высот мы все же заняли — это позволяет сильно донимать врага и усложнять все его задачи, которые он там пытается выполнить, — сказала она.

Советник министра обороны назвала вагнеровцев, по сравнению с регулярной армией РФ, очень подготовленными войсками.

— Что отличает вагнеровцев от регулярных войск (РФ, — Ред.) — их там все же запугивали физически смертью, и в результате этого они были довольно уверенными в своих действиях. Россияне пытаются тоже привлечь в регулярные войска заключенных, но им не удается сделать из них то же, что было у Вагнера, — сказала Маляр.

Она добавила, что в армии РФ используют другую систему дисциплины — поэтому у них происходит разбалансировка. Речь идет об оставлении позиций, нарушении воинской дисциплины, в частности алкоголе и наркотиках.

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Армия России, Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, Донецкая область, ЧВК Вагнера
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