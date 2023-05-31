РФ на Бахмутському напрямку замінює вагнерівців на регулярні війська – Маляр

Більшу частину Бахмута контролює ворог, але на сьогодні залишаються околиці міста на південно-західній частині, деякі об’єкти і фактично ми контролюємо вхід у саме місто.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону Єдині новини, відповідаючи на запитання ведучої Яни Брензей щодо ситуації на фронті.

За словами Маляр, завдання, які виконують українські захисники на Бахмутському напрямку, спрямовані на підвищення боєздатності, а ворог зараз займається перегрупуванням своїх військ.

— Тобто, вони вагнерівців замінюють на регулярні війська. Наші Збройні сили всіляко їм заважають це робити. За рахунок того, що довкола Бахмута частину панівних висот ми все ж зайняли – це дозволяє сильно дошкуляти ворогу і ускладнювати всі його завдання, які він там намагається виконати, – сказала вона.

Радниця міністра оборони назвала вагнерівців, у порівнянні з регулярною армією РФ, дуже підготовленими військами.

— Що відрізняє вагнерівців від регулярних військ (РФ, – Ред.) – їх там все ж таки залякували фізично смертю, і внаслідок цього вони були доволі впевненими у своїх діях. Росіяни намагаються теж залучити у регулярні війська в’язнів, але їм не вдається зробити з них те саме, що було у Вагнера, – сказала Маляр.

Вона додала, що в армії РФ використовують іншу систему дисципліни – тому у них відбувається розбалансування. Йдеться про залишення позицій, порушення військової дисципліни, зокрема алкоголь та наркотики.

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