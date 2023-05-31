Украина получит от Норвегии помощь почти на €6,5 млрд в течение пяти лет
Норвегия предоставит Украине пятилетнюю программу военной помощи на общую сумму €6,3 млрд.
Об этом говорится на сайте правительства Норвегии по итогам встречи премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Осло, Норвегия.
Стере отметил, что его страна и другие члены НАТО с самого начала поддерживали Украину в ее борьбе за независимость и свободу.
На сайте правительства отмечается, что продвижение долгосрочного сотрудничества между НАТО и Украиной является важной целью, а военная поддержка со стороны Норвегии и других западных стран необходима для украинских военных усилий.
— Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В рамках Нансеновской программы поддержки Украины Норвегия предоставит военную, гуманитарную и гражданскую помощь на общую сумму 75 млрд норвежских крон (около €6,3 млрд, — Ред.) в течение пяти лет, — сказал Стере.
Также в заявлении указывается, что российско-украинская война является одной из причин, по которой Финляндия стала членом НАТО, а вступление Швеции одобрили почти все страны НАТО.
— Мы видим контуры новой карты безопасности в Северном регионе. Мы с нетерпением ждем, когда Швеция тоже станет полноправным членом НАТО. Вступление всех северных стран в НАТО укрепит коллективную обороноспособность Союза в Северной Европе. Объединенный Северный регион в НАТО позволит нам планировать оборону нашего региона так, как это было невозможно раньше, — говорится в сообщении.
Кроме того, обращается внимание на то, как вторжение РФ в Украину привело к дефициту энергии в Европе, поскольку Россия “серьезно нарушила поставки энергоносителей в Европу”.
Фото: Eubriefs
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