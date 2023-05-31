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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Україна отримає від Норвегії допомогу майже на €6,5 млрд протягом п’яти років

Україна отримає від Норвегії допомогу майже на €6,5 млрд протягом п’яти років

Норвегія надасть Україні п’ятирічну програму військової допомоги на загальну суму €6,3 млрд.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії за підсумками зустрічі прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере і генсека НАТО Єнса Столтенберга в Осло, Норвегія.

Стере зазначив, що його країна та інші члени НАТО від самого початку підтримували Україну в її боротьбі за незалежність і свободу.

На сайті уряду зазначається, що просування довгострокового співробітництва між НАТО та Україною є важливою метою, а військова підтримка з боку Норвегії та інших західних країн необхідна для українських військових зусиль.

– Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. У рамках Нансенівської програми підтримки України Норвегія надасть військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 млрд норвезьких крон (близько €6,3 млрд, – Ред.) протягом п’яти років, – сказав Стере.

Також у заяві вказується, що російсько-українська війна є однією з причин, через яку Фінляндія стала членом НАТО, а вступ Швеції схвалили майже всі країни НАТО.

– Ми бачимо контури нової карти безпеки в Північному регіоні. Ми з нетерпінням чекаємо, коли Швеція теж стане повноправним членом НАТО. Вступ усіх північних країн до НАТО зміцнить колективну обороноздатність Союзу в Північній Європі. Об’єднаний Північний регіон у НАТО дасть нам змогу планувати оборону нашого регіону так, як це було неможливо раніше, – йдеться в повідомленні.

Крім того, звертається увага на те, як вторгнення РФ в Україну призвело до дефіциту енергії в Європі, оскільки Росія “серйозно порушила постачання енергоносіїв до Європи”.

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Фото: Eubriefs

Війна в Україні, НАТО, Норвегія, Російська агресія
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