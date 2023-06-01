Поставим голову на место: Зеленский эмоционально отреагировал на гибель людей из-за закрытых укрытий

Президент Владимир Зеленский прокомментировал трагедию в Киеве, когда люди погибли во время обстрела, поскольку не могли зайти в укрытие.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Кишиневе в рамках саммита Европейского политического сообщества.

Президент прокомментировал ночную атаку на Киев в контексте того, что в поликлинике Деснянского района столицы были закрыты двери в бомбоубежище, из-за чего могли погибнуть люди.

— Надо, чтобы местные власти включали голову. Вы знаете, что у нас была трагедия. Люди не могли попасть в укрытие. Вернемся, поставим голову на место, — сказал он.

Зеленского спросили, какой будет его реакция на закрытые бомбоубежища, из-за чего, вероятно, произошла гибель людей, на что президент ответил, что “будут отвечать все. Реакция будет твердая”.

— Обязательно будут отвечать за то, что какие-то люди потеряли возможность попасть в бомбоубежище и, к сожалению, погибли. Нам в России врагов мало, есть еще и внутренние, — сказал глава государства.

После окончания пресс-конференции Зеленский ненадолго вернулся к микрофону и добавил, что для местной власти, которая отвечает за вопросы безопасности гражданского населения, “может быть нокаут”.

Напомним, во время атаки РФ в ночь на 1 июня погибли ребенок и две женщины, поскольку не смогли попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе Киева.

Источник : Офис президента

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