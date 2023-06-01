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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Укрытия должны быть открыты круглосуточно: в КГВА поручили провести проверку убежищ

Сергій Попко
Фото: КГГА

За гибель людей, которые во время ночной атаки не смогли попасть в укрытия, которые были закрыты, должны отвечать чиновники на всех уровнях власти. В КГВА поручили провести проверку убежищ.

Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко в Telegram.

— Трагедия с погибшими во время ракетного обстрела — это ответственность власти на всех уровнях — от руководителя города до глав района. Поэтому никто — ни я, ни один другой руководитель высшего или низшего звена в этом городе не имеют права снимать с себя ответственность до завершения следственных действий, — отметил он.

По его словам, задача по подготовке, обустройству и проверке работы укрытий ставилась неоднократно. Почему она не была выполнена в этом случае — расследует СБУ, прокуратура и национальная полиция.

Он напомнил, что ребенок и две женщины погибли в результате падения обломков сбитой ракеты примерно в 3:00 в Деснянском районе Киева. Все они находились как раз перед укрытием.

— Что стало причиной трагедии — закрытые двери входа в поликлинику, где расположено укрытие, или роковое стечение обстоятельств, и люди просто не успели добежать до убежища — ответы на этот вопрос даст следствие, — добавил он.

Он отметил, что дал поручение главам районных государственных администраций обеспечить работу укрытий гражданской защиты всех типов в круглосуточном открытом режиме и обеспечить их проверку.

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Источник: КГГА
бомбосховище, Война в Украине, Київ, КГГА
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