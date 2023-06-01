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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Поставимо голову на місце: Зеленський емоційно відреагував на загибель людей через закриті укриття

Поставимо голову на місце: Зеленський емоційно відреагував на загибель людей через закриті укриття
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський прокоментував трагедію в Києві, коли люди загинули під час обстрілу, оскільки не могли зайти в укриття.

Про це він сказав під час пресконференції у Кишиневі в рамках саміту Європейської політичної спільноти.

Президент прокоментував нічну атаку на Київ в контексті того, що в поліклініці Деснянського району столиці були зачинені двері в бомбосховище, через що загинули люди.

– Треба, щоб місцева влада вмикала голову. Ви знаєте, що у нас була трагедія. Люди не могли потрапити в укриття. Повернемося, поставимо голову на місце, – сказав він.

Зеленського запитали, якою буде його реакція на зачинені бомбосховища, через що, ймовірно, сталась загибель людей, на що президент відповів, що “відповідатимуть всі. Реакція буде тверда”.

– Обов’язково будуть відповідати за те, що якісь люди втратили можливість потрапити в бомбосховище і, на жаль, загинули. Нам в Росії ворогів мало, є ще й внутрішні, – сказав глава держави.

Після закінчення пресконференції Зеленський ненадовго повернувся до мікрофона і додав, що для місцевої влади, яка відповідає за безпеку цивільного населення, “може бути нокаут”.

Нагадаємо, під час атаки РФ в ніч проти 1 червня загинули дитина та дві жінки, оскільки не змогли потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі Києва.

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бомбосховище, укриття

Джерело: Офіс президента
бомбосховище, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Молдова
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